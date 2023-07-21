В Новосибирске иномарка сбила школьника на электросамокате

В Новосибирске «Ниссан сбил» подростка на электросамокате. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Ниссан сбил» подростка на электросамокате. ДТП случилось в Октябрьском районе города, вечером в пятницу, 21 июля.

— В 16:05 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Тильда» ехал по внутриквартальному проезду со стороны улицы Федосеева в сторонудома № 195/1 на улице Бориса Богаткова. У дома № 3 на улице Федосеева иномарка столкнулась с 10-летним мальчиком на электросамокате, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Ребенка доставили в больницу с различными травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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