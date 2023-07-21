Жителям Новосибирской области запретили купаться около бердского яхт-клуба «Роял-Марин»

Пляж закрыли из-за плохой воды. Фото: Александра БУДАЕВА

Новосибирский Роспотребнадзор запретил жителям Бердска купаться в районе яхт-клуба «Роял-Марин». Об этом сообщили в местной администрации.

– Специалисты надзорного ведомства проверили воду возле зон пляжного отдыха и занятий спортом в микрорайоне Северный, 1. И нашли отклонения от санитарных норм, – уточнили в мэрии. – Просим бердчан не купаться и не заниматься водными видами спорта в данном месте.

В официальном паблике администрации ВКонтакте подписчики задали вопрос о причинах данных отклонений. Но на момент публикации информации ответ им не поступил.

Напомним, жительница Новосибирска пожаловалась на напавшего на нее на пляже мужчину. По словам девушки, он странно себя вел: сначала облил ее водой, а потом ударил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber