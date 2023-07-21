В Ленинском районе Новосибирска горожанин попал под самосвал

На месте ДТП уже работают сотрудники ГАИ.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером 21 июля новосибирцы стали свидетелями ужасного ДТП — местный житель попал под самосвал. Кадры с места инцидента опубликовали в телеграм−канале АСТ−54 Black.
— Наши подписчики сообщили, что в Ленинском районе, у остановки «Кирзавод», был сбит человек, — указано в посте сообщества.
Мужчина попал под самосвал. Фото: скрин канала.
Следом очевидцы прислали еще одно фото — зрелище не для слабонервных. Там пострадавший без признаков жизни лежит на асфальте.
Официальной информации о пострадавшем от местной Госавтоинспекции еще нет. Пока неясно, из−за чего случилась трагедия. На фото с места аварии видно еще одну легковую машину, которая могла участвовать в ДТП.
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