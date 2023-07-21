В Ленинском районе Новосибирска горожанин попал под самосвал

На месте ДТП уже работают сотрудники ГАИ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 21 июля новосибирцы стали свидетелями ужасного ДТП — местный житель попал под самосвал. Кадры с места инцидента опубликовали в телеграм−канале АСТ−54 Black.

— Наши подписчики сообщили, что в Ленинском районе, у остановки «Кирзавод», был сбит человек, — указано в посте сообщества.

Мужчина попал под самосвал. Фото: скрин канала.

Следом очевидцы прислали еще одно фото — зрелище не для слабонервных. Там пострадавший без признаков жизни лежит на асфальте.

Официальной информации о пострадавшем от местной Госавтоинспекции еще нет. Пока неясно, из−за чего случилась трагедия. На фото с места аварии видно еще одну легковую машину, которая могла участвовать в ДТП.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как иномарка насмерть сбила 63-летнего пешехода на «зебре». Полицейские выясняют причину произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего пешехода на «зебре»

Полицейские выясняют причину произошедшего (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber