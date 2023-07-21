Выхватил из рук и убежал: у жительницы Новосибирска украли телефон за 30 тысяч рублей

Грабителя задержали по горячим следам. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Новосибирске задержали уличного грабителя. Инцидент произошел ночью 18 июля в Дзержинском районе города.

– 49-летняя женщина сообщила, что неизвестный мужчина вырвал у нее из рук телефон около дома по улице Кошурникова. А потом скрылся, – рассказали подробности случившегося в областном Главке. – Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Грабителя задержали по горячим следам сотрудники ППС: 25-летний житель Новосибирска уже попадал в поле зрения правоохранителей. Похищенный телефон у него забрали и вернули владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мера пресечения фигуранту еще не выбрана. Расследование продолжается.

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