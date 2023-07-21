Прокуратура Новосибирска протестует против застройки на месте «Универсама». Фото: Алена КУЛЕШОВА

Прокуратура Новосибирска опротестовала проект застройки на месте «Универсама» в центре города. Признанное некорректным постановление не учитывает интересы горожан — в центре не хватает школ, а не высоток. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

— Постановлением мэрии от 19.06.2023 утвержден проект планировки территории в Железнодорожном и Центральном районах города (проект планировки «площадь Ленина»). Соответствующий документ опротестован прокуратурой как противоречащий закону, — сообщили в ведомстве. Установленная в центре зона многоэтажной специализированной жилой застройки без возможности возведения жилья нарушает правила землепользования на указанном участке — считают в местной прокуратуре.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как мэрия запретила строить жилой комплекс на месте универсама на Ленина.

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