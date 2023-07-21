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НовостиОбщество21 июля 2023 12:37

Прокуратура Новосибирска протестует против застройки на месте «Универсама»

Проект застройки центра города признали нарушающим закон
Данила ШУЛЯК
Прокуратура Новосибирска протестует против застройки на месте «Универсама».

Прокуратура Новосибирска протестует против застройки на месте «Универсама».

Фото: Алена КУЛЕШОВА

Прокуратура Новосибирска опротестовала проект застройки на месте «Универсама» в центре города. Признанное некорректным постановление не учитывает интересы горожан — в центре не хватает школ, а не высоток. Об этом сообщает «Царьград Новосибирск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

— Постановлением мэрии от 19.06.2023 утвержден проект планировки территории в Железнодорожном и Центральном районах города (проект планировки «площадь Ленина»). Соответствующий документ опротестован прокуратурой как противоречащий закону, — сообщили в ведомстве. Установленная в центре зона многоэтажной специализированной жилой застройки без возможности возведения жилья нарушает правила землепользования на указанном участке — считают в местной прокуратуре.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как мэрия запретила строить жилой комплекс на месте универсама на Ленина.

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