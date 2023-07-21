Новосибирцы могут отслеживать ремонт областных дорог по интерактивной карте

Ремонт на дорогах НСО можно отследить по интерактивной карте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Карта дорожных работ Новосибирской области появилась в общем доступе. Ее опубликовали на сайте Региональной геоинформационной системы. Как сообщили в областной администрации, разработкой занимались минтранс и минцифры НСО.

– Основная цель сервиса – предоставить жителям региона данные о дорожных работах в режиме реального времени: когда отремонтировали, кто подрядчик, какие гарантийные сроки, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В настоящий момент на карте отображаются объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Синим цветом выделены дороги и улицы, которые будут ремонтировать, желтым – где уже идут работы, зеленым – завершенные.

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