Новосибирцы могут отслеживать ремонт областных дорог по интерактивной карте

Ремонт на дорогах НСО можно отследить по интерактивной карте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Карта дорожных работ Новосибирской области появилась в общем доступе. Ее опубликовали на сайте Региональной геоинформационной системы. Как сообщили в областной администрации, разработкой занимались минтранс и минцифры НСО.
– Основная цель сервиса – предоставить жителям региона данные о дорожных работах в режиме реального времени: когда отремонтировали, кто подрядчик, какие гарантийные сроки, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В настоящий момент на карте отображаются объекты по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Синим цветом выделены дороги и улицы, которые будут ремонтировать, желтым – где уже идут работы, зеленым – завершенные.
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