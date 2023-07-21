За полгода в Новосибирской области 4 девочки-подростка родили второго ребенка

Впервые за полгода материнское счастье испытали 111 школьниц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За полгода года 4 несовершеннолетние девушки из Новосибирской области стали мамами во второй раз. Впервые завели ребенка 111 школьниц. Статистику по роженицам в регионе подготовили в областном управлении по делам ЗАГС.

— За 6 месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами, из них 107 женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами в первый раз, 4 женщины в возрасте 17 лет стали мамами во второй раз, — указано в документе ведомства.

Также в ЗАГСе назвали возраст самой взрослой мамы Новосибирской области. Мужчины тоже не отстают и становятся отцами в пенсионном возрасте.

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