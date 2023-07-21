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НовостиОбщество21 июля 2023 11:47

За полгода в Новосибирской области 4 девочки-подростка родили второго ребенка

Впервые за полгода материнское счастье испытали 111 школьниц
Данила ШУЛЯК
Впервые за полгода материнское счастье испытали 111 школьниц.

Впервые за полгода материнское счастье испытали 111 школьниц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За полгода года 4 несовершеннолетние девушки из Новосибирской области стали мамами во второй раз. Впервые завели ребенка 111 школьниц. Статистику по роженицам в регионе подготовили в областном управлении по делам ЗАГС.

— За 6 месяцев 2023 года 111 несовершеннолетних женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами, из них 107 женщин в возрасте от 14 до 17 лет стали мамами в первый раз, 4 женщины в возрасте 17 лет стали мамами во второй раз, — указано в документе ведомства.

Также в ЗАГСе назвали возраст самой взрослой мамы Новосибирской области. Мужчины тоже не отстают и становятся отцами в пенсионном возрасте.

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