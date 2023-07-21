Назван возраст самой взрослой мамы в Новосибирской области

В ЗАГСе назвали возраст самой возрастной роженицы. Фото: Олег ЗОЛОТО

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали возраст самой взрослой мамы в регионе. За 6 месяцев 2023 года мамами стали 32 сибирячки возрастом от 45 до 50 лет. Документ с данными статистики появился в распоряжении КП−Новосибирск.

— За 6 месяцев 2023 года отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 32 записи актов о рождении детей у женщин в возрасте от 45 до 50 лет. Это первые, вторые, третьи, четвертые, пятые дети в семьях, — указано в публикации ведомства.

Не отстают и представители сильного пола — за прошедшие полгода отцами 12 детей стали новосибирцы в возрасте 60−67 лет.

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