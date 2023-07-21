В Новосибирскую область поступили новые 100-рублевые купюры. Фото: cbr.ru

В Новосибирскую область поступили новые 100-рублевые купюры. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Сибирском ГУ Банка России.

— Преобладающие цвета банкноты — оливковый, оранжевый. Основное изображение лицевой стороны банкноты — фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, — рассказали в Центробанке России. — Основное изображение оборотной стороны банкноты — Ржевский мемориал Советскому cолдату.

Выпущена банкнота была в 2022 году, с течением времени они заменят старые банкноты, которых пока что в обращении больше.

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