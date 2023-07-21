Столкнулись фура и две легковушки: под Новосибирском произошло тройное ДТП

В Бердске столкнулись фура и две иномарки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем в Бердске, около железнодорожного вокзала, произошла авария, в которой пострадали три машины. Подробности сообщили местные СМИ.

- Столкнулись фура и две иномарки, - рассказал «Свидетель Бердск» со ссылкой на аварийного комиссара Евгения Ненашева. - Nissan Qashqai, двигаясь по улице Вокзальной, остановился на красный сигнал светофора в районе вокзала. Водитель фуры Volvo, который ехал следом, не выдержал безопасной дистанции и врезался в заднюю часть иномарки.

А в грузовик в свою очередь уже въехала Daewoo Nexia: протаранила заднюю часть, оказавшись капотом под кузовом. К счастью, авария обошлась без человеческих жертв. Движение около вокзала было некоторое время затруднено, но потом его восстановили.

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