51 пострадавший и свыше 3,5 млн рублей: в Новосибирской области за мошенничество осудят участников ОПГ

Дело мошенников рассмотрят в Черепановском райсуде Новосибирска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной группы. Мошенники орудовали в нескольких регионах с апреля по июль прошлого года. От их афер пострадал 51 человек.

– В организованной группе было три участника. Работали по стандартной схеме обзвона и легенде о родственнике, который совершил преступление или правонарушение, – рассказали в подробности в областном Главке.

По версии следствия, 37-летний лидер группы и его 23-летний подельник, находясь в Новосибирской области, звонили жителям Калужской и Псковской областей: один представлялся близким человеком, другой – сотрудником полиции. Еще один участник ОПГ – 49-летний таксист из Калужской области – ездил к пострадавших за деньгами, а потом переводил их организатору. Суммы были разные – от 20 до 500 тысяч рублей. Сообщники тщательно конспирировались: меняли сим-карты и мобильники.

В общей сложности от их рук пострадал 51 человек в возрасте от 60 до 90 лет. Сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.

Новосибирцев полицейские задержали в июле 2022 года. По месту их проживания изъяли банковские карты, мобильники и сим-карты. Калужанина удалось арестовать только в октябре того же года – оперативники выезжали в служебную командировку. Фигурантам предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Новосибирцев заключили под стражу, а калужанину вручили подписку о невыезде.

Уголовное дело будут рассматривать в Черепановском райсуде НСО.

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