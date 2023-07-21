Новосибирские следователи проводят проверку после крупного пожара на складе дизельного топлива

На месте работают следовали-криминалисты. Фото: СУ СК России по НСО.

После пожара на складе дизельного топлива в Кировском районе Новосибирска СУ СК России по НСО проводит доследственную проверку. Об этом сообщили в соцсетях ведомства.

- Возгорание на складе произошло днем 21 июля. В пожаре пострадали два человека, - прокомментировали в Следственном комитете. - Сотрудники организации с ожогами различной степени были госпитализированы в больницу для оказания квалифицированной помощи.

Во время пожара пострадали два человека. Фото: СУ СК России по НСО.

На место происшествия работают руководитель и следователи следственного отдела по Кировскому району города, а также следователи-криминалисты из СУ СК России по НСО.

- В настоящее время устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в ведомстве.

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