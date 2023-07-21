Новосибирский фотограф снял на видео игры ушастой совы

Сова камеры не испугалась. Фото: Алексей Поляков.

Новосибирский фотограф Алексей Поляков снял на видео ушастую сову. Птица камер не боится: игриво заводит голову на бок, чешет перья лапками и пищит. Ролик с рассказом о фотоохоте новосибирец опубликовал на своей личной странице во ВКонтакте.

— На днях отвозил маме вещи на дачу, дело было к вечеру, мое внимание привлекли пищащие звуки. Скачал программу для идентификации птиц по голосу, она определила источник, как ушастую сову. Стало интересно, пошел на разведку, ориентируясь на голос птицы, — пишет фотограф.

Спустя 10 минут поисков Алексей отыскал сову — птица обменялась «парой фраз» с фотографом и вовсе не испугалась камеры.

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