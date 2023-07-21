В Новосибирске семейная пара расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

Мужчина с женщиной платили за покупки чужой картой. Фото: ГУ МВД России по НСО.

В Новосибирске объявили в розыск мужчину и женщину, которые расплачивались в магазинах чужой банковской картой. Ориентировки с их приметами опубликовали на сайте ГУ МВД России по НСО.

- Со второго по восьмое июля подозреваемые оплатили утерянной карточкой покупку товаров в разных магазинах Дзержинского района Новосибирска, - рассказали в полиции. - Со счета владельца было списано более 10 тысяч рублей.

На новосибирцев завели уголовное дело по статье «Кража». Их приметы: женщине на вид 45-50 лет, рост 170-175 см, светлые волосы. Была одета в белую футболку и голубые джинсы. Мужчине на вид 50 лет, рост 175-189 см, был одет в джинсовую рубашку и голубые джинсы.

Всех, кто знает этих людей или их местонахождение, просят позвонить по телефонам: 8-913-894-26-43; 8-923-564-02-83.

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