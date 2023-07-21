В Новосибирске во время ливня с градом заметили радугу

Во время ливня выглянула радуга. Фото: Анастасия ХРОМЫХ

Около 4 часов дня в Новосибирске прошла гроза. Во время ливня на город обрушился град.

- Сначала небо заволокло тучами, началась гроза. Позже - сильный ливень. Я сидела на кухне и в какой-то момент услышала звук, как будто что-то бьется о подоконник с внешней стороны. Подошла ближе - а это град! - рассказала КП-Новосибирск читательница по имени Анастасия. – Льдинки в этот раз не очень большие, но все равно тревожно.

Град шел около десяти минут. Когда дождь начал немного стихать над городом раскинулась радуга. По словам сибирячки, это сочетание трех природных явлений - радуга, ливень и град - ее восхитили.

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