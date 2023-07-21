Грозит до года колонии: уголовное дело возбудили на алиментщика из Новосибирской области

На горе-отца, задолжавшего дочери алименты, возбудили уголовное дело в Новосибирской области. Фото: ГУ ФССП по НСО.

Жителя Чулыма Новосибирской области привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. На протяжении нескольких лет горе-отец никак не участвовал в жизни дочери. Кроме того, пил и нигде не работал.

Как рассказали в ГУ ФССП по Новосибирской области, вразумить алиментщика не вышло. Профилактические беседы, привлечение к административное ответственности – ничего не помогало. От обязательных работ, которые назначили должнику приставы он стал уклоняться. От приставов скрывался.

– В ходе разыскных мероприятий мужчину задержали и принудительно доставили на прием к приставу-исполнителю. На этот раз в отношении должника было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей», – сообщает пресс-служба судебных приставов.

Алиментщику светит до года колонии за безалаберное отношение к отцовству.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber