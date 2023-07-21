Губернатор Андрей Травников встретился в Искитиме с участниками СВО и их семьями

Губернатор дал поручение решать любые вопросы военнослужащих и их родных. Фото: Правительство НСО

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей в Искитиме. Они обсудили меры поддержки, которые регион оказывает воинским подразделениям, военнослужащим и их семьям.

— Для меня эта встреча очень важна. Установка по всем вертикалям и ветвям власти — выявлять и разрешать любые вопросы, которые возникают у родных военнослужащих. Мы берёмся за решение любых задач, от самых мелких, житейских — привезти дрова, поправить крышу — до самых сложных, связанных с документами Министерства обороны России, направлений на лечение в федеральные медицинские центры. Какие-то задачи решаются быстро, какие-то требуют времени, но на любой возникающий вопрос будет дан ответ и найдено решение, — подчеркнул Губернатор.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение», перечень услуг которого востребован как вернувшимися бойцами, так и членами их семей.

По данным регионального министерства труда и социального развития, на сегодняшний день уже выдано более 200 реабилитационных сертификатов. Оздоровительные курсы участники СВО проходят на базе санаториев «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозерский» и центра «ОРТОС».

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 20 июня, проходить лечение или реабилитацию в санаторных или реабилитационных учреждениях раненым маломобильным и немобильным участникам СВО теперь можно совместно с сопровождающим лицом.

Получить консультацию обо всех действующих мерах поддержки можно также в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Телефон фонда — 8 (383) 382-80-01.

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