Видео горящего здания с дизельным топливом в Новосибирске показали очевидцы

На Петухова горят трубы с дизельным топливом. Фото: АСТ-54 Black.

Днем 21 июля на улице Петухова в Новосибирске загорелось здание с дизельным топливом. Фото и видео с места опубликовали в телеграм−канале АСТ−54 Black.

— Рядом с домом №39/6 на улице Петухова загорелось здание, в небо поднимается столб черного дыма, — указано в посте.

Как сообщали в ГУ МЧС по Новосибирской области, на пожаре пострадали 2 горожанина. Спасатели успешно ликвидировали огонь.

На видео от очевидца можно разглядеть, что горел не только дом, но и трубы. Медики помогают двум пострадавшим.

Ранее КП-Новосибирск сообщала подробности о пожаре и пострадавших.

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