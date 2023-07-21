Стало известно состояние людей, пострадавших при пожаре в здании с дизельным топливом в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие при пожаре на улице Петухова в Новосибирске. Ранее сообщалось, что людей, получивших ожоги, осматривали медики.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, всего в результате крупного пожара пострадали 2 человека. Они получили ожоги. После осмотра медиков их госпитализировали для оказания помощи.

Напомним, крупный пожар в отдельно стоящем металлическом здании ликвидировали. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила 60 квадратов.

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