В Новосибирске СК организовал проверку после того, как собаку-поводыря убило током от троллейбуса

Следователи будут выяснять обстоятельства произошедшей трагедии. Фото: стоп-кадр из видео Инцидент Новосибирск

В Новосибирске организована доследственная проверка по истории с собакой-поводырем, которую 21 июля убило током от троллейбуса. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

− Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области зарегистрирован материал доследственной проверки по части первой статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), − отметили в публикации.

Следователи будут выяснять обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, черного лабрадора незрячей сибирячки Ирины Бурмистровой ударило током на остановке «Станиславский жилмассив». Пес наступил передними лапами на ступеньки троллейбуса и внезапно взвизгнул. Хозяйка сразу же стащила его на землю. Вайта отнесли в ближайшую ветклинику, но спасти его не удалось.

Ранее проверку организовала прокуратура Новосибирской области. Им предстоит выяснить, обеспечивалась ли безопасность при перевозке пассажиров.

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