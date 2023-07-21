Следователи проводят проверку после забастовки работников в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ситуацию с забастовкой работников в Новосибирске вмешались следователи. Сотрудники устроили ее из-за долга по зарплате. Им задолжали за шесть месяцев. В СК организовали доследственную проверку после публикации о ситуации в КП-Новосибирск.

Сотрудники СК незамедлительно организовали личный прием сотрудников предприятия. Провел его замруководителя регионального следственного управления Зарипов Виталий Борисович. На прием пришли сотрудники АО «Гипросвязь-4». По данным СК РФ по НСО, ни одно обращение не оставили без внимания.

– Все обращения поставлены руководителем следственного управления на личный контроль, даны необходимые поручения, с установлением конкретных сроков, – говорится в сообщении регионального СК.

Пока следователи выясняют обстоятельства, поспособствовавшие образованию долга. После проверки в СК примут решение в соответствии с законом.

Ранее ситуацию с невыплатой зарплаты прокомментировали в Минтруда НСО.

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