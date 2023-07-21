В Новосибирске предстанут перед судом две женщины, обвиняемые в организации азартных игр

Женщины выполняли функции администратора в игорных клубах Ленинского района. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирске будут судить двух женщин, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи выяснили, что с марта 2021 по январь 2023 года 32-летние сибирячки работали администраторами в игорных клубах Ленинского района.

− Женщины проводили игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», а также игрового оборудования в виде персональных компьютеров, с заранее установленной игровой программой, − поделились подробностями в Следкоме.

Как уточнили в прокуратуре региона, незаконные казино располагались по улицам проспект Карла Маркса и Волховской. Обвиняемые контролировали работу игрового зала, принимали деньги и консультировали игроков, а также вели учет ставок.

Оперативники накрыли незаконное казино и изъяли оборудование. В отношении жительниц Новосибирска возбудили два уголовных дела по части второй статьи 171.2 УК РФ. Уголовные дела передали в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

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