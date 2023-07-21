В Бийске тело подростка обнаружили в реке рядом с местом гибели его сестры

В реке Бии нашли тело подростка, пропавшего вечером 15 июля. Фото: Сергей Кулыгин

В реке Бии нашли тело подростка, пропавшего вечером 15 июля. По словам местных жителей, в том месте, где обнаружили труп, год назад утонула сестра мальчика.

Подростка искали полицейские, спасатели и волонтеры. Появилась версия, что он мог утонуть. Водолазы исследовали дно речки от лесозавода до понтонного моста, но все безрезультатно, пишет «Бийский рабочий».

И только 20 июля тело нашли неподалеку от дикого пляжа на лесозаводе. Место считается опасным для купания, там не раз тонули люди. Например, в августе 2022 года ушли под воду девочки 9 и 13 лет. Спасти их не смогли. Местные говорят, что одна из утонувших школьниц была сестрой подростка.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю расследуют уголовное дело по факту обнаружения тела 13-летнего мальчика. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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