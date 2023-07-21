В Новосибирске мать с двумя детьми на «Ладе Гранте» скатилась в дорожную яму и застряла

В Новосибирск мать с двумя детьми на «Ладе Гранте» скатилась в дорожную яму и застряла. Фото: МАСС.

В Новосибирске на улице Дениса Давыдова мать двоих детей попала в ДТП. Она на «Ладе Гранте» съехала в дорожную яму и застряла там. На месте работали спасатели.

– Вечером 20 июля «Лада Гранта» скатилась в кювет. В машине двое детей и женщина. Людей эвакуировали из автомобиля до приезда спасателей, –рассказали в службе спасения МАСС.

Спасатели стабилизировали машину, а также обеспечили противопожарную безопасность авто. При каких обстоятельствах машина оказалась в дорожной яме, в МАСС не уточнили. Судя по фото, участок был огорожен предупредительными знаками.

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