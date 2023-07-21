В Новосибирской области собаки покусали 1885 человек за полгода

За шесть месяцев 2023 года собаки покусали 1885 жителей Новосибирской области. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За шесть месяцев 2023 года собаки покусали 1885 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

− По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний дикими и домашними животными в медицинские организации обратилось 3185 человек, в том числе по поводу укуса собаками (домашними и безнадзорными) − 1885, − говорится в публикации.

Животные, как выяснилось позже, не были больны бешенством.

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно себя вести, если вас укусила собака или другое животное. Для начала необходимо тщательно обработать место контакта: промыть его водой с мылом, если есть рана – обработать ее края йодом. После − наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к врачу. Само животное нужно изолировать и вызвать на место специалиста ветслужбы.

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