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НовостиПроисшествия21 июля 2023 6:06

В Новосибирской области собаки покусали 1885 человек за полгода

Случаев бешенства не было зарегистрировано
Анастасия ХРОМЫХ
За шесть месяцев 2023 года собаки покусали 1885 жителей Новосибирской области.

За шесть месяцев 2023 года собаки покусали 1885 жителей Новосибирской области.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За шесть месяцев 2023 года собаки покусали 1885 жителей Новосибирской области. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону.

− По поводу укусов, ослюнений и оцарапываний дикими и домашними животными в медицинские организации обратилось 3185 человек, в том числе по поводу укуса собаками (домашними и безнадзорными) − 1885, − говорится в публикации.

Животные, как выяснилось позже, не были больны бешенством.

В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно себя вести, если вас укусила собака или другое животное. Для начала необходимо тщательно обработать место контакта: промыть его водой с мылом, если есть рана – обработать ее края йодом. После − наложить стерильную повязку и незамедлительно обратиться к врачу. Само животное нужно изолировать и вызвать на место специалиста ветслужбы.

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