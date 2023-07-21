В Новосибирске жители пытались задержать вора: он спрятался от них в торговом центре

Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ

20 июля в 20.59 в дежурную часть Агентства Безопасности сигнал тревоги поступил из торгового центра на улице Ипподромской. Прибывшим на вызов бойцам ГБР охранник пояснил, что в здание вбежал и пытается укрыться от толпы молодых людей незнакомый ему мужчина. Тот стоял рядом и трясся всем телом. Молодые люди, которые якобы угрожали ему расправой, стояли на улице возле ТЦ и уходить явно не собирались.

От них «гвардейцы» узнали, что мужчина искал на газоне закладку, а в ответ на вопрос: «Что ты тут ищешь?» - достал из кармана нож и пригрозил его применением. Посчитав угрозу серьезной, молодые люди, однако, не испугались, а решили поймать его самостоятельно. Перед лицом явно превосходящих сил мужчина уже сам превратился в жертву. Потеряв боевой настрой, он вбежал в здание торгового центра, чтобы укрыться от расправы. Но преследователи не пошли за ним, а остались ждать у входа.

Узнав, что мужчина вооружен, бойцы ГБР задержали его, изъяли нож и передали полицейским.

Выяснилось, что задержанный находится в розыске за совершенные ранее преступления. Днем ранее из подъезда дома на улице Фадеева он похитил дорогостоящий велосипед, попав при этом в объективы видеокамер. Полицейские показали «гвардейцам» запись кражи, на которой нарушитель идентифицировался безошибочно.

От сотрудников полиции бойцы ГБР-72 Агентства Безопасности ГВАРДИЯ получили благодарность за задержание находящегося в розыске преступника, ранее судимого за кражи и страдающего наркотической зависимостью.