Семь мужчин утонули в Новосибирской области за неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области за неделю утонули 7 человек. Все погибшие – мужчины. По данным ГУ МЧС по региону, большинство из них купались в непредназначенных для этого местах.

– Семь мужчин утонули в разных районах области за неделю. В Чулымском, Новосибирском, Тогучинском, Куйбышевском, Барабинском, Черепановском районах люди погибли на воде. Причем в водоемах Новосибирского района за этот период произошли два несчастных случая, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

В ведомстве подчеркнули, что купание в запрещенных местах чревато гибелью. В таких водоемах безопасность дна и прибрежной области не обследована. Кроме того, запрещено заходить в воду в алкогольном опьянении. Затуманенное сознание пагубно влияет на самоконтроль и бдительность.

Оперативную обстановку на водных объектах обсудили на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки. На мероприятии глав муниципалитетов призвали усилить с населением профилактическую работы. Кроме того, нужно увеличить число патрульных групп, ответственных за контроль за местами неорганизованного отдыха.

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