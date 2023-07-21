Пушистая воительница: в Новосибирске манул Адель устроила охоту на белку

Манул Адель из Новосибирского зоопарка имени Шило решила поохотиться за белкой. Фото: стоп-кадр из видео Сергея Ильтякова

Манул Адель из Новосибирского зоопарка имени Шило решила поохотиться за белкой. Рыжий грызун пробежал за ограждением вольера, что привлекло внимание кошечки.

Видео появилось на странице постоянного посетителя зоопарка Сергея Ильтякова. Сибиряк отметил, что снял ролик 15 июля.

Сначала Адель сидела у своего домика и внимательно смотрела по сторонам. Устав находиться в одном положении, пушистая красавица пошла копаться в опилках. Внезапно она сорвалась с места и направилась к ограде. Спустя пару секунд мимо пробежала белочка.

Такая смелость со стороны незваной гостьи обескуражила манула. Еще некоторое время Адель сидела у ограды, пытаясь высмотреть скрывшуюся за деревьями белку.

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