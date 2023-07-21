В Новосибирске спасли парня с девушкой, застрявших на острове. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске пара молодых людей: парень и девушка, переплыли с Бугринского пляжа на остров. А назад вернуться не смогли, обессилили. На помощь новосибирцам пришли спасатели.

– Вечером 20 июля в МАСС поступило сообщение, что два человека не могут выбраться с острова, на который уплыли самостоятельно с косы Бугринского пляжа. К счастью, пострадавшие адекватно оценили свои силы, поняв, что назад самостоятельно вернуться не смогут, и стали звать на помощь спасателей, – уточнили в службе МАСС.

Спасатели эвакуировали с острова девушку 2000 года рождения и парня 1999 года рождения. С ними провели профилактическую беседу. Помощь врачей молодым людям не понадобилась.

В МАСС напомнили, что между пляжем и островом сильное течение. Переплывать с пялжа на остров – опасно для жизни.

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