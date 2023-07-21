В Новосибирске прокуратура проверит инцидент с собакой-поводырем, которую убило током от троллейбуса

Ирина потеряла верного друга и поводыря. Фото: соцсети

В Новосибирске прокуратура организовала проверку после того, как собаку-поводыря убило током от троллейбуса. Трагедия произошла утром 21 июля на остановке «Станиславский жилмассив».

− В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, прокуратурой проводится проверка в отношении перевозчика на предмет исполнения законодательства об обеспечении безопасности перевозки пассажиров, − сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Результаты проверки находятся на контроле ведомства.

КП-Новосибирск выяснила подробности душераздирающей истории. Оказалось, что хозяйка собаки – незрячая Ирина Бурмистрова. Вместе с лабрадором Вайтом она поехала на работу.

Пес наступил передними лапами на ступеньки троллейбуса и внезапно взвизгнул. Хозяйка сразу же стащила его на землю. Вайта отнесли в ближайшую ветклинику, но спасти его не удалось. Ирина намерена обратиться во все инстанции, а после в суд, чтобы виновный в смерти ее пса понес наказание.

Ранее в мэрии сообщили, что сибирячке, потерявшей верного друга и поводыря, выплатят компенсацию.

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