В Новосибирске пропал седовласый мужчина в трико и черных сланцах. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО".

В Новосибирске исчез Чеснок Олег Иванович. О местонахождении 48-летнего жителя Октябрьского районе неизвестно с 16 июля. Ориентировку на мужчину опубликовали в ПСО «ЛизаАлерт НСО».

– На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Пропал 18 июля этого года, вышел из дома и не вернулся, до настоящего времени место положения не известно. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в сети, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ПСО «ЛизаАлерт НСО».

Приметы новосибирца: рост 180 см, нормальное телосложение, седые волосы. Одет был, предположительно, в темно-синюю футболку, темно-синее трико, черные сланцы.

Если вы знаете, где находится Олег Иванович, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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