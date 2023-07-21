Новосибирск после дождей атаковали больно жалящие слепни-дождевки

Жители Новосибирска жалуются на нашествие больно жалящих слепней. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Новосибирска жалуются на нашествие больно жалящих слепней. Они атакуют людей и на пляжах, и в окрестностях города. Как рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, речь идет о сером слепне.

− Чаще всего на пляжах в Новосибирске и повсюду в его окрестностях местные жители сталкиваются с нападением на незащищенную одеждой кожу серого слепня под названием дождевка. В Сибири несколько видов слепней. Самый большой − величиной с огромную осу, так называемый бычий слепень. Олений слепень среднего размера. Ярко окрашенный мелкий слепень называется златоглазкой. Серый слепень тоже мелкий, но более невзрачный, − отметил в беседе с КП-Новосибирск Алексей Яновский.

Эксперт сообщил, что часто слепней путают с оводами. Хотя это разные насекомые.

− Этих двукрылых иногда ошибочно называют оводами, хотя у тех совсем иной, очень скрытный образ жизни. Взрослые летающие оводы не пьют ничью кровь. Слепни же очень назойливы и больно кусаются, − объяснил биолог.

Ученый добавил – болезненность укусов слепней можно объяснить тем, что они разрезают кожу и потом пьют оттуда кровь.

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