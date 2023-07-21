Хозяйке собаки-поводыря, погибшей от удара тока в троллейбусе, выплатят компенсацию. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Власти прокомментировали ЧП с собакой-поводырем на конечной остановке «ж/м Станиславский». Пса ударило током, когда он заходил в троллейбус. Животное погибло.

По данным департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, троллейбус перед выходом на маршрут проверяли. Он был исправен.

– Возможно, в момент остановки водитель удерживал троллейбус на тормозной педали при собранной силовой цепи. Произошла импульсная токоутечка, источник которой сейчас выясняют, – сообщает мэрия Новосибирска.

Известно, что департамент по социальной политике мэрии связался с хозяйкой погибшей собаки. Женщине, потерявшей верного друга и помощника, пообещали выплатить компенсацию.

Ранее хозяйка пса Ирина рассказала КП-Новосибирск, как произошло ЧП.

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