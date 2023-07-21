Ей грозило обезвоживание: в Новосибирске сотрудники ДПС помогли оперативно доставить девочку в больницу

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли 5-летней девочке, которой стало плохо в дороге. Фото: ГУ МВД России по НСО

В Новосибирске сотрудники ДПС помогли 5-летней девочке, которой стало плохо в дороге. У ребенка появились боли в животе и рвота. Однако из-за пробок родители не могли оперативно доставить дочь в больницу.

История произошла вечером 14 июля. Во время несения службы лейтенант полиции Александр Томбовцев и старший сержант полиции Александр Кожемякин получили сообщение из дежурной части. Им рассказали, что в пробке на улице Большевисткой застрял автомобиль с семьей. Находящуюся в салоне девочку рвало, ей грозило обезвоживание.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно выехали на место. При разговоре с родителями ребенка выяснилось, что состояние их дочери резко ухудшилось в пути из Алтайского края.

− Из-за сложной дорожной ситуации граждане опасались, что состояние ребенка может ухудшиться. Инспекторы приняли решение доставить 5-летнюю девочку на патрульном транспортном средстве в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи, − сообщили в ГУ МВД России по НСО.

Со включенными мигалками и звуковым сигналом девочку доставили в больницу. Там ей оказали необходимую медицинскую помощь.

Родители ребенка поблагодарили полицейских за отзывчивость и оперативное реагирование. Александру Томбовцеву и Александру Кожемякину объявили благодарность на работе.

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