«Мальчик плакал от испуга»: на озере под Новосибирском мужчина спас от гибели 8-летнего ребенка из многодетной семьи

Под Новосибирском мужчина спас от гибели 8-летнего мальчика, которого унесло на надувной лодке. Фото: ГУ МЧС НСО.

На озере Свистуново в Куйбышевском районе Новосибирской области чуть не погиб ребенок. Мальчика, которого на надувной лодке ветром унесло вглубь водоема, спас 37-летний мужчина. Подробности истории со счастливым концом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

– Мальчик отдыхал на озере вместе с мамой и другими детьми. Известно, что растет ребенок в многодетной семье. Пока мама раскладывала их вещи на берегу, ребенка на детской надувной лодочке унесло ветром вглубь озера. Мама мальчика стала плакать и звать на помощь. Доплыть до ее сына пытались несколько мужчин. Но из-за большого расстояния, порядка 500 метров, им не хватало выносливости – они возвращались к берегу. Лодка же успела уйти далеко. Превратилась в желтую точку на горизонте, а мальчик в ней не просматривался. Тогда в воду бросился 37-летний куйбышевец Василий Неганов. Как раз в тот момент он отдыхал на берегу с семьей. Когда узнал о беде, не стал раздумывать. Сразу поспешил спасти мальчика, – рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным МЧС, мужчина с 9 лет занимался плаванием профессионально. Он даже состоял в сборной Куйбышева. А в юности работал спасателем на пляже.

– Когда я доплыл до мальчика, он сильно плакал от испуга. Я подцепил рукой лодку и потащил ее за собой, ребенок оставался в ней. На берегу передал его матери, а затем уже вернулся к своей семье, – поделился герой.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Куйбышевскому району ГУ МЧС по НСО майора внутренней службы Юлии Стрельцовой, действовал сибиряк профессионально и грамотно. При этом мужчина подверг свою жизнь опасности.

– Радостно, что среди наших жителей есть такие самоотверженные люди. Сейчас мы рассматриваем вопрос о награждении героя, – сказала Юлия Стрельцова.

В МЧС уточнили, что ЧП произошло накануне экстренного предупреждения синоптиков о сильном ветре, дождях и грозах. В ведомстве напоминают, что нужно опираться на прогноз погоды, отправляясь к водоемам. При этом купаться можно только на официально открытых пляжах, на которых дежурят спасатели.

– Не всегда обстоятельства складываются так благополучно, как в этой истории, – отметили в ГУ МЧС по НСО.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Новосибирске спустя неделю нашли героя, который спас 9-летнего школьника

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