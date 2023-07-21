В Новосибирском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего пешехода на «зебре»

В Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Фото: ГОсавтоинспекция по НСО
В пятницу, 21 июля, в Новосибирском районе произошло смертельное ДТП. Автомобиль Mitsubishi Lancer насмерть сбил 63-летнего пешехода на «зебре».
Все случилось примерно в 07:50 на автодороге К-12 «Новосибирск-Колывань-Томск». Водитель иномарки двигался со стороны города Новосибирска в сторону рабочего поселка Колывань. На 20 километре он наехал на мужчину, пересекающего проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
− На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, − сообщили в Госавтоинспекции по региону.
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