В Новосибирске прокуратура добилась выделения подходящего жилья инвалиду-колясочнику

После вмешательства прокуратуры инвалиду-колясочнику выделили подходящее жилье в Новосибирске.
Фото: Иван МАКЕЕВ
После вмешательства прокуратуры инвалиду-колясочнику выделили подходящее жилье в Новосибирске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Мужчина жил в квартире на втором этаже. Этот дом не был оборудован лифтом. В предоставлении иного муниципального жилья ему отказали, так как он не считался малоимущим.
Прокуратура провела проверку и выяснила, что жилье непригодно для проживания человека с ограниченными возможностями здоровья.
− Из муниципального жилищного фонда инвалиду путем обмена предоставлена оборудованная под его нужды трехкомнатная квартира на первом этаже, − сообщили в ведомстве.
Кроме того, внутри сделали ремонт за счет бюджетных средств. Работы обошлись в 600 тысяч рублей. После этого права инвалида были восстановлены.
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