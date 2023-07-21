В Новосибирске мусоровоз, сдававший задним ходом, въехал в припаркованный «Ниссан». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске в пятницу, 21 июля, мусоровоз врезался в припаркованную машину. Произошло ДТП на улице Добролюбова.

Очевидцы уверены, водитель "Ниссана" плохо припарковал авто. Фото: "АСТ-54".

– В 6:25 мусоровоз задним ходом двигался к мусорным бакам возле дома №154/1 и врезался в припаркованный «Ниссан», - рассказали в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев, авария заблокировала проезд для транспорта. Никто в результате ДТП не пострадал.

Горожане обвинили водителя «Ниссана» в происшествии. По их мнению, он неправильно припарковал авто, поэтому и произошла авария.

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