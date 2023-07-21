В Минтруде прокомментировали жалобы работников новосибирской компании на невыплату зарплаты

В Минтруде региона взяли ситуацию на контроль. Фото: предоставлено Екатериной

Министерство труда и соцразвития Новосибирской области взяло на контроль ситуацию с задержкой выплаты зарплаты работникам АО «Гипросвязь-4». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе правительства региона.

− Обращения о задержке выплаты заработной платы в министерство не поступали. Официальное обращение о проведении забастовки коллективом АО «Гипросвязь-4» не направлялось. В целях недопущения нарушения в дальнейшем трудовых прав работников министерством подготовлен запрос работодателю с просьбой дать разъяснения по сложившейся ситуации, − рассказали КП-Новосибирск в правительстве.

Напомним, 20 работников компании объявили забастовку из-за невыплаченной зарплаты за полгода. Сибиряки написали заявления и больше не ходят на работу – вернуться они намерены только после того, как получат деньги.

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