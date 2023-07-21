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НовостиПроисшествия21 июля 2023 2:13

В Новосибирске собаку-поводыря убило током от троллейбуса

Ее пытались реанимировать
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске собаку-поводыря убило током от троллейбуса. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске собаку-поводыря убило током от троллейбуса. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В пятницу, 21 июля, на конечной остановке общественного транспорта (ж/м Станиславский, около ТЦ «Искра») произошла трагедия. Там погибла собака-поводырь незрячей женщины. Пса ударило током от троллейбуса.

– Пса пытались реанимировать неравнодушные прохожие, но это не помогло. Собака погибла сразу же, – рассказали очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам горожан, пса ударило током, когда он входил в троллейбус. Хозяйке собаки помогли донести животное до ветеринарной клиники. Но откачивать пса было поздно.

Ранее КП-Новосибирск писала о незрячей Ирине Бурмистровой и о ее верной дружбе с псом-поводырем Уайтом. Собака, которой было 15,5 лет умерла в апреле 2022 года.

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