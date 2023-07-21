Новый этап испытаний теплосетей начнется в Новосибирске на следующей неделе

В Новосибирске на следующей неделе стартует новый этап испытаний теплосетей.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирске на следующей неделе стартует новый этап испытаний теплосетей. Речь идет о зонах ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2.
Как сообщили в Сибирской генерирующей компании, горячую воду отключат в Калининском и Железнодорожном районах. Местным жителям придется испытывать неудобства около 10 дней.
В Калининском районе температура горячей воды начнет снижаться 24 июля. Со вторника, 25 июля, стартуют сами гидравлические испытания. Продлятся они до 4 августа включительно.
В Железнодорожном районе испытания теплосетей продлятся с 26 июля по 2 августа.
На каких улицах отключат горячую воду:
Калининский район: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Республиканская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.
Железнодорожный район: Большевиcтская, Фабричная, Пристанский пер., Чернышевский спуск, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и ул. Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между ул. Советской и Революции, ул. С-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский пр., ул. Шамшурина и Ивачева до вокзала Новосибирск-Главный, пр. Димитрова до пл. Кондратюка.
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