Стало плохо на улице: жительница Новосибирска заявила, что ее дочери долго не продавали воду в кондитерской

Девушке долго не продавали воду в кондитерской.
Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ
Жительница Новосибирска пожаловалась на одну из городских кондитерских. По словам женщины, ее дочери, которой резко стало плохо, долго не продавали воду. Отзыв появился на «Флампе».
Инцидент произошел утром в четверг, 20 июля. На улице дочь сибирячки почувствовала себя плохо. Девушка «практически заползла» в кондитерскую и попросила воды. Сразу достала карту, продемонстрировав свое намерение оплатить покупку.
− Продавец воду достала и держала в руках, пока не вылез чек. Дочь несколько раз попросила дать ей быстрее воду, ответ: «А вдруг оплата не прошла...», − рассказала женщина.
Выпив воды, дочь местной жительницы поняла, что легче не становится. Попросила что-то сладкое – история с чеком повторилась.
В итоге пришлось вызывать скорую. Сибирячка отметила, что с ее дочерью все в порядке, но неприятный осадок от посещения кондитерской остался.
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