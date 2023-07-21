Стюардесса из Новосибирска променяла работу в небе на жизнь в глубинке: с пятью детьми она переехала в деревню и стала фермером

Стюардесса Надежда Шульга сменила работу в небе на фермерскую жизнь в сибирской глубинке. Фото: Infopro54

Стюардесса Надежда Шульга сменила работу в небе на фермерскую жизнь в сибирской глубинке. Авиация очаровала ее еще в студенчестве, когда девушка волей случая попала на стажировку в крупную авиакомпанию. И небесная романтика затянула ее на долгие годы. Но при своем напряженном графике с перелетами, сменой часовых поясов и нагрузками Надежда смогла устроить и личную жизнь: она вышла замуж и родила пятерых детей. И сидя в декрете со своим пятым малышом решила круто изменить свою жизнь и полностью посвятить себя семье.

— Я задумалась о том, что мои дети едят. У нас в магазинах все настолько напичкано «химией», что страшно из этого готовить. Мне захотелось жить в частном доме, вести хозяйство, возделывать огород. Новосибирск — прекрасный город, но тут сложно реализовать такую мечту. Поэтому у меня появился план: купить домик в деревне и стать фермером. К этому времени мы уже развелись с мужем, но меня в моих начинаниях поддержала мама, — рассказала женщина изданию Infopro54.

Тогда Надежда переехала в деревню Никоново Маслянинского района, приобретя там дом в ипотеку на 15 лет. Завела там хозяйство: коз, свиней и птицу.

И все было прекрасно, пока осенью прошлого года не случилась беда. Дом Надежды загорелся. ЧП могла бы покрыть страховка, но в год погашения ипотеки страховать дом женщина не стала. Дом выгорел полностью, но, к счастью, пожарным удалось отстоять сараи — животные не пострадали. Сейчас Надежда с детьми живет в жилье, предоставленном в качестве маневренного фонда, и пока что не знает, что делать дальше.

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