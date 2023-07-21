В Новосибирске улицу Красина сузят до конца июля из-за ремонта труб

В Новосибирске улицу Красина сузят на три метра до конца июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске улицу Красина сузят на три метра до конца июля. Об этом сообщили в СГК.

— Чтобы устранить дефекты, которые выявили в ходе гидравлических испытаний на теплосети по улице Красина, вынуждены сузить проезжую часть за три метра — с 21 по 30 июля, — пояснили в Сибирской генерирующей компании.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что с 20 июля по 4 августа на две полосы сузят Советское шоссе. Сужение связано с новым этапом ремонта трех автодорожных путепроводов.

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