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НовостиОбщество20 июля 2023 21:24

В Новосибирске дома в двух районах почти на сутки остались без горячей воды

Причина — авария на теплосетях
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в пяти домах Октябрьского и Центрального района отключили горячую воду.

В Новосибирске в пяти домах Октябрьского и Центрального района отключили горячую воду.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в пяти домах Октябрьского и Центрального района отключили горячую воду. Об этом сообщает муниципальный портал «Мой Новосибирск».

По данным портала, отключили воду в домах на улицах Шевченко, Нижегородская и Красный проспект. В домах Октябрьского района воду отключили около девяти 20 июля, в домах Центрального района — в половину шестого вечера 20 июля. Причина — авария на теплосетях.

Вернуть воду в Октябрьский район планируют в шесть вечера 21 июля, в дома Центрального — в восемь вечера.

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