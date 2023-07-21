Очистные сооружения нового ЛДС в Новосибирске не будут сбрасывать сточные воды в Обь

Новый ледовый дворец в Новосибирске не сможет сбрасывать сточные воды в Обь. Фото: Правительство НСО

Новый ледовый дворец в Новосибирске не сможет сбрасывать сточные воды в Обь. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

— Застройщику направлен мотивированный отказ в предоставлении водного объекта в пользование в связи с тем, что его использование в заявленных целях запрещено или ограничено в соответствии с законодательством. По информации министерства, ЛДС и комплекс очистки поверхностных сточных вод в настоящее время в эксплуатацию не введены, — сообщается в ответе министерства на запрос общественника Евгения Митрофанова.

Запланированный участок находится в границах второго и третьего поясов зоны санохраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, откуда забирает воду «Горводоканал». А в санзоны запрещено сбрасывать сточные и дренажные воды.

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