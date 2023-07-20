В Новосибирске две столкнувшиеся фуры перекрыли улицу Большевистскую

В Новосибирске на улице Большевистской столкнулись две фуры. Фото: "Новосибирск с огоньком"
В Новосибирске на улице Большевистской столкнулись две фуры. ДТП случилось вечером в четверг, 20 июля. Аварию засняли проезжавшие мимо автомобилисты и выложили в сеть.
— На Большевистской,137 произошло ДТП. Столкнулись две фуры. Одна из них полностью перегородила движение в сторону выезда из города. Вторая закрыла собой 1,5 полосы в сторону Речного вокзала, — сообщает телеграм-канал «Новосибирск с огоньком».
На снимках, сделанных автомобилистами, видно, что на дороге уже образовалась пробка. В городской Госавтоинспекции произошедшее пока никак не прокомментировали.
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