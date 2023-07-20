Кругом голова: в пятницу Новосибирск накроет магнитная буря

В пятницу лучше не перенапрягаться.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Магнитная буря разразится уже этой ночью. Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, она началась в полночь и завершится к полудню пятницы.
Максимальные колебания будут достигать отметки в 4 балла. По мнению экспертов, это слабые магнитные возмущения, но даже они способны ухудшить самочувствие метеозависимых сибиряков.
Магнитная буря будет последней в этом месяце. Фото: скриншот TESIS.XRAS.ru
Уточним, из-за геомагнитной активности происходит перепад давления в атмосфере, на который и реагируют многие люди. Поэтому завтра следует устроить себе разгрузочный день: от физических нагрузок, стрессов и тяжелого питания. Только отдых и приятные эмоции!
Кстати, до конца месяца магнитный бурь не предвидится.
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