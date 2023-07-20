Новосибирская врач-психиатр рассказала, можно ли остановить развитие деменции

Новосибирская врач-психиатр Наталья Глебашева рассказала, как распознать деменцию и можно ли остановить ее развитие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская врач-психиатр Наталья Глебашева рассказала, как распознать деменцию и можно ли остановить ее развитие. Медик отметила, что главное отличие заболевания от обычного старения в том, что она меняет характер человека.

— В норме к старости заостряются те черты характера, которые у человека были основными. Кто был добрый — становится добрее, кто был вредный — становится вреднее. При нормальном старении возрастные изменения не вызывают существенных и резких изменений ни в характере, ни в повседневной жизни, — пояснила Наталья Глебашева. — И даже если у пожилого человека возникают сложности с освоением новых навыков или выпадают из памяти какие-то события — это еще не говорит о начале заболевания. О деменции говорят другие признаки — потеря профессиональных и бытовых навыков, которые были усвоены очень хорошо. К примеру, если человек перестает справляться с вязанием, которое раньше любил — это не вариант нормы.

Врачи отмечают, что риск появления деменции каждые пять лет увеличивается у людей старше 60 лет. Еще одной причиной может стать генетика. Но есть и факторы, оказать влияние на которые может сам человек.

— Когда мы обучаемся каким-то новым навыкам, в головном мозге образуются новые нейронные связи, — объясняет психиатр. — Чем больше мы учимся, чем больше навыков осваиваем, тем больше связей между клетками формируется. То есть, даже если где-то в мозге случится нарушение функционирования, как бывает в случае деменции, то другие боковые связи возьмут на себя всю нагрузку. Поэтому образование, обучение новым навыкам до последних лет жизни, до 70-80 лет, профилактирует развитие деменции.

Полное излечение деменции в настоящее время невозможно, однако если начать лечение при появлении первых симптомов, то можно основательно затормозить развитие заболевания.

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