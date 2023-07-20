Без еды и транспорта, но с завышенными ценами: сибиряков возмутила организация фестиваля «Ветер Сибири»

Афиша "Ветра Сибири" в Барнауле. Фото: Максима Стрелковского.

Поклонники рока возмущены тем, как идет подготовка к фестивалю «Ветер Сибири». Они засыпают организаторов вопросами о трансфере, пропитании и проживании, но не получают ответов, сообщает Altapress.ru.

Мероприятие состоится в Новосибирске с 11 по 13 августа. Но до сих пор не известно, будет ли выступать рок-группа «Чиж & Co»: организаторы говорят – да, а на сайте музыкантов тишина. Нет анонсов и на сайте аэродрома «Мочище», где пройдет мероприятие.

– По неизвестной причине стоимость билетов для жителей Казахстана начинается от 5,1 тысяч рублей, а для россиян – от 3,5, – сообщает издание. – При этом организаторы утверждают, что если фестиваль отменят, то будет действовать «ковидное законодательство»: деньги не вернут, а билеты «перенесут» на следующий сезон или другие мероприятия.

В трансфере также есть важная не состыковка: фестиваль стартует в четверг, а шаттлы запустят только в пятницу. На аэродром удобнее добираться электричками, но будут ли они работать – не известно.

Непогоду организаторы в счет не берут: уверены в солнце на все 100%. При этом на территории лагеря нельзя будет разводить костры и самостоятельно готовить пищу – все ради того, чтобы исключить пожар. Под запретом оказалась вся металлическая посуда, а также стеклянные банки. Организаторы уверяют, что будет «50 точек готового питания», но сколько все это будет стоить – не известно.

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